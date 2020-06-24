فتاة الإبتدائية تعود لحياتها الطبيعة بعد إنقاذها من ورم بالرأس

تمكن فريق طبي إستشاري من قسم المخ و الأعصاب بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة فتاة صغيرة تبلغ من العمر اثني عشر عاماً ، حيث حضرت المريضة للطوارئ و كانت تعاني من صداع شديد جداً و غثيان و قئ و عدم توازن في المشي و كانت على هذه الحالة منذ أربع سنوات . و على الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة لها ، و قد أظهرت الأشعة المقطعية و الرنين وجود ورم كبير الحجم جداً بالبطين الرابع مع ضغط كبير على المخيخ و جدع الدماغ مع وجود إستسقاء حاد .

و بعد التشخيص من الطبيب المباشر للحالة الدكتور منير إسماعيل تقرر إجراء عملية عاجلة للمريضة لخطورة الحالة لإستئصال الورم بالكامل و قد استمرت العملية لمدة ثلاث ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد تم خلالها إستئصال الورم و إنقاذ حياة الفتاة .

بعدها تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حيث مكثت لمدة خمسة أيام حتى تحسنت حالتها و غادرت المستشفى و هي في أتم الصحة و العافية لتعود لحياتها الطبيعية و دراستها ، و باشر الحالة كلاً من الدكتور منير بن إسماعيل إستشاري مخ و أعصاب ، و الدكتور وائل محمد أخصائي مخ و أعصاب ، و من قسم الأشعة كبير الفنيين بندر الحربي .