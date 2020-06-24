شكرا لقرائتكم خبر عن نائب «أمين المدينة» يرفض قرار إعفائه.. و«الشؤون البلدية» تُشكل لجنة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت مصادر: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية شكّلت لجنة تحقيق لكشف أسباب إعفاء نائب أمين أمانة منطقة المدينة المنورة.
ووفقًا لـ”الوطن”، فستعمل اللجنة على تقصي ما دار بين أمين أمانة المدينة المنورة ونائبه، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في الأمانة بالإضافة إلى عمله، وذلك بعد إعفاء الثاني من منصبه ورده بخطاب بالاعتذار عن تنفيذ القرار.
ووصف نائب الأمين في خطابه، قرار الإعفاء بـ”المعيب قانونًا” ويتعارض مع قرار الوزارة، مشيراً إلى أنه لم تكن له رغبة في الإعفاء، فيما تم تكليفه من الوزارة نائبًا لأمين المنطقة.
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