شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. «الصحة» توضح الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة أن أصحاب الأمراض المزمنة من أشد الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وأشارت في “انفوجراف” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن هذه الأمراض هي: (الكلى- السكري- الأمراض المناعية- القلب والأوعية الدموية- السرطان- الضغط- الأمراض الصدرية التنفسية).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف.. «الصحة» توضح الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.