شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة بالإمارات.. وأتربة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل كذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس لهذا اليوم، الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون حسناً بشكل عام، ولكنه حار نهاراً ورطب نسبياً خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية، والصغرى 27 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 20 بالمئة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر ،مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

Advertisements

و تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. يوكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم الخميس المقبل طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً ، ويكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً.

و تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. ويكون الموج خفيفا إلى متوسطفي الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يبشهد يوم الجمعة المقبل طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية ،ويكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

و الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج متوسطا وقد يضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما يوم السبت فيسود ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة غرباً ،ويكزن الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. ويكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يشهد يوم الأحد المقبل طقسا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة غرباً ،ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س..و يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.