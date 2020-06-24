شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الحمدان» يوضح أعظم دعاء من العبد لربه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ العلوم الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور أيمن بن محمد الحمدان، أن أعظم الدعاء أن يدعو العبد قائلاً: “اهدنا الصراط المستقيم”، موضحاً أن أعظم نعمة أن يهدي الله قلب العبد للصراط المستقيم.

وأضاف الحمدان في لقائه مع برنامج “وقاية” على قناة ” المجد” الفضائية ، أن “اهدنا” تعنى أن يوفق الله العبد ويلهمه الهدى إلى الصراط المستقيم أي الطريق السليم الذي لا اعوجاج فيه.

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