شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الحمدان» يوضح أعظم دعاء من العبد لربه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ العلوم الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور أيمن بن محمد الحمدان، أن أعظم الدعاء أن يدعو العبد قائلاً: “اهدنا الصراط المستقيم”، موضحاً أن أعظم نعمة أن يهدي الله قلب العبد للصراط المستقيم.
وأضاف الحمدان في لقائه مع برنامج “وقاية” على قناة ” المجد” الفضائية ، أن “اهدنا” تعنى أن يوفق الله العبد ويلهمه الهدى إلى الصراط المستقيم أي الطريق السليم الذي لا اعوجاج فيه.
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