بالصورة... بلدة لبنانية تمنع التجول بلباس السباحة

وتظهر الصورة يافطة رفعت وسط البلدة وكتب عليها: "بلدية الجيّة تمنع التجول بلباس البحر داخل الأحياء السكنية". وأثار هذا القرار البلدي سخط الكثيرين خصوصا أن البلدة تتميز بالاختلاط السكاني بين كل المذاهب اللبنانية، وكما أنها تتواجد على محاذاة الشاطئ اللبناني ما يجعلها بلدة سياحية بامتياز.

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