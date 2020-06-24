شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 صالون حلاقة في المعابدة بمكة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية في مكة بالسعودية، جولات رقابية مكثفة استهدفت 86 صالون حلاقة رجالية، للتأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ووفقا لما أوردته صحيفة عكاظ السعودية، أسفرت الجولات عن إغلاق 13 صالون حلاقة رجالية لمخالفتها بروتوكولات «كورونا»، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 25 صالوناً لمخالفة الاشتراطات الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 13 صالون حلاقة في المعابدة بمكة.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.