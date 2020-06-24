شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى كويتى: إصابات كورونا الفعلية بالكويت قد تُقدَّر ما بين 160 ألفا إلى 800 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي الدكتور غانم الحجيلان، أن اجمالي الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، تُقدَّر ما بين 160 إلى 800 ألف إصابة؛ وذلك وفقا لعدة طرق علمية لتقدير عدد الاصابات الحقيقية في المجتمعات، لاسيما مع ارتفاع عدد الاصابات التي لا توجد لديها أعراض للاصابة، والتي قدرتها وزارة الصحة الكويتية بـ 50%.

وقال الحجيلان - في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء - إن الدراسات التقديرية لقياس الاصابات الفعلية في المجتمعات، يعتمد على عدة طرق للقياس، ومنها التقدير وفقاً لأعداد الوفيات؛ حيث تعتمد هذه الطريقة على قياس العدد الفعلي بمقدار ألف مصاب، مقابل كل حالة وفاة، مشيرا إلى أنه بما أن اجمالي الوفيات في الكويت بلغ 334 وفاة، يصبح العدد التقديري للاصابات 334 لف اصابة فعلية.

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وأضاف أن التقدير بنسة 80 إلى 20% من الاصابات المعلنة، أي أن الاصابات الفعلية تبلغ أربعة أضعاف المعلنة، وهي الطريقة الثانية لتقدير إجمالي الاصابات في المجتمع، وبما أن الأرقام المعلنة للاصابات تزيد عن 40 ألف اصابة، فالاجمالي التقديري في هذه الطريقة يزيد عن 160 ألف اصابة.

ولفت الحجيلان إلى أن لوس أنجلوس، قدرت الأعداد الحقيقية بأكثر من 20 مرة عن حالات الاصابات المكتشفة باستخدام الأجسام المضادة بالمسحة المخبرية، واذا ما تم تطبيق هذه الطريقة محلياً في الكويت، يصبح مجموع الاصابات الفعلية نحو 800 الف إصابة، خاصة أن أعداد كبيرة من المصابين، لا يوجد لديهم اعراض تدفعهم لطلب الكشف.

وأعرب استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي، عن أمله في أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، باعداد تقرير تقديري للحالات الفعلية للاصابة، حتى تم اكتشاف العدد الحقيقي للاصابات؛ لمعرفة هل وصلت الجهود إلى النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية (مناعة القطيع).