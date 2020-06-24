شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: شرطة المحرق تنفذ حملة توعية بعدة لغات لإحتواء كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية شرطة محافظة المحرق بمملكة البحرين، بتنفيذ حملة توعوية بعدة لغات في جزر أمواج وديار المحرق والمنشآت السياحية والشواطئ، تتضمن توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والارشادات لمنع تفشى فيروس كورونا، وتجنب التجمعات واتباع التعليمات من أجل سلامتهم والآخرى.

ووفقا لما أوردته صحيفة الأيام البحرينيه، من المقرر، استمرار مثل هذه الحملات في إطار العمل على سلامة كافة أفراد المجتمع ، ودعماً للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 8313 في يوم 23 يونيو 2020، اظهرت تسجيل 655 حالة قائمة جديدة منها 379 حالة لعمالة وافدة، و 264 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 12 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 588 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 17450

وبلغ عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 117 حالة، منها 36 حالة تحت العناية، في حين أن 5509 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5545 حالة قائمة.