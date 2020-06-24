شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. ترقية وتعيين 22 قاضيا بـ"المظالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة «قاضي استئناف» إلى درجة «رئيس محكمة استئناف»، وترقية 12 قاضيا من درجة «قاضي/‏أ» إلى درجة «وكيل محكمة/‏ب»، وتعيين 9 قضاة على درجة «ملازم قضائي».

وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاء إداري مميز بأحكام رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجاباً على العمل القضائى.