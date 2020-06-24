شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، واحدة في ولاية الخرطوم و 6 في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، فيما تم شفاء 100 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 89 إصابة في الخرطوم، و٤ في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 259 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8889 حالة، بينها 548 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3699 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.