شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحرينى: ندعم أمن واستقرار السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، برقية إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، أعربت فيها عن استنكار مجلس النواب وإدانته الشديدة لمحاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينة، جددت التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في كل ما يدعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة كل من يستهدفها، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتها الحكيمة تمثل السند الأكبر لأشقائها ومواقفها في الدفاع عن الأمن العربي والخليجي ومواقفها المشرفة ستبقى حاضرة أبد الدهر.

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ونوهت إلى عمق العلاقات التاريخية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تطور ونماء وتعاون مشترك بارز في مختلف القضايا، بفضل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

وأكدت دعم وتأييد مملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها ضد كل من يهدد امنها واستقرارها.

وشددت على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة من أمن واستقرار مملكة البحرين، والعالم العربي والاسلامي أجمع، وان الاعتداءات السافرة من الجماعات الحوثية الارهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة يجب أن يواجه بموقف حازم وحاسم من المجتمع الدولي.