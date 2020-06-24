شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يمنيون: قرار السعودية بشأن حج هذا العام لحفظ النفس البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف علماء ودعاة اليمن قرار المملكة بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بأنه قرار حكيم ويتوافق مع مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على الأنفس، ويعكس حرصها على إقامة الشعيرة والحفاظ على ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال مستشار رئيس الجمهورية اليمنية الشيخ محمد بن موسى العامري:" إن قرار المملكة حكيم وجمع بين إقامة الشعيرة وهو تحقيق المصلحة، وتقليل عدد الحجاج بسبب الوباء وهو درء المفسدة، وأن الحج يتعذر قيامه هذا العام بسبب جائحة كورونا؛ فلذلك قررت المملكة إقامة الحج بأعداد محدودة جداً".

من جهته بارك وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية في بيان للوزارة هذه الخطوة، مؤكداً أن القرار يعكس الحرص الكبير الذي توليه المملكة لسلامة الحجاج من خطر كورونا الذي حصد ما يقارب نصف مليون إنسان.

وقال :" إن المملكة على مدى تاريخها تقدّم خدمة جليلة لحجاج بيت الله الحرام قل نظيرها في التاريخ المعاصر، حيث يستقبلون الحجاج دون تفريق بينهم أو تمييز".

بدوره نوه نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد بن حسن المعلم، بجهود المملكة العظيمة لخدمة بيت الله الحرام، موضحاً أن تحديد عدد الحجاج لهذا العام كان من أهم القرارات لمواجهة مفسدة إصابة الحجاج بوباء كورونا، وتوفير وسائل الحماية لهم، مثمناً جهود المملكة وحرصها المشهود، وبذلها للجهود الكبيرة في سبيل خدمة الحرمين وروادهما.

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كما أوضح عضو البرلمان اليمني الشيخ عباس النهاري أن قرار المملكة هذا العام بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة جداً لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة قرار حكيم وصائب، في ظل هذه الجائحة العالمية.

ووصف مفتي محافظة عدن الشيخ علي بارويس، القرار بأنه متوافق مع مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على الأنفس.

وأكد الناطق باسم هيئة علماء اليمن وعضو البرلمان الشيخ محمد الحزمي حرص حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة الحجاج، وعلى إقامة فريضة الحج.

وبين عضو جمعية علماء اليمن الشيخ محمد بن راجح أن المملكة العربية السعودية قللت عدد الحجاج لهذا العام من أجل مصلحة الحجيج ومراعاة الأحوال الصحية، موضحاً أن هذا القرار يؤكد حرص المملكة على ألا ينتشر الوباء، وفي نفس الوقت تستمر مناسك الحج.

وأشار عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ الدكتور عبدالله بن غالب الحميري إلى حرص المملكة العربية السعودية على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مبيناً أن القرار يجسد حكمة المملكة في تعاملها مع جائحة كورونا، ونجاحها الكبير الذي شهد به الجميع.