شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل ٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٧ وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٩٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٧ وفيات، واحدة في ولاية الخرطوم و ٦ في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، فيما تم شفاء ١٠٠ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٨٩ إصابة في الخرطوم، و٤ في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٥٩ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٨٨٩ حالة، بينها ٥٤٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٦٩٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.