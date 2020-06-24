استشهاد شاب فلسطينى بنيران الإحتلال قرب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن ما جرى على الكونتينر لم يكن محاولة دهس بل ارتطام بحافة الجزيرة المحاذية للغرفة الزجاجية التي يتواجد بها الجنود وهو ما دفعهم لإطلاق نار كثيف صوب الشاب الفلسطيني.

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