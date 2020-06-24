سلطان يعتمد تجسير بكالوريوس كلية المجتمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، قرار التجسير لدرجة البكالوريوس في برامج إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والقانون، للحاصلين على معدلات تزيد على الثلاث نقاط من أصل أربع نقاط بمعدلاتهم التراكمية من خريجي الدبلوم بكلية المجتمع التي ألغيت بقرار مجلس أمناء جامعة الشارقة.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال مقابلة للبث المباشر بتلفزيون الشارقة أجريت معه أمس الثلاثاء.

قال الدكتور حميد، إن صاحب السمو حاكم الشارقة اطلع على البرامج ال (11) التي اعتمدتها هيئة الاعتماد الأكاديمي الوطنية لمختلف الدرجات العلمية التي تطرحها الجامعة.

وأكد أن إنجازات جامعة الشارقة التي تحققت على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية يعود الفضل في تحقيقها إلى الله العلي العظيم أولاً وأخيراً، ثم إلى الدعم المادي والمعنوي والتوجيهات السديدة والرشيدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، لمختلف هذه الإنجازات.



إنجازات متنوعة



وأضاف أن هذه الإنجازات لم تعزز فقط المكانة التي تحتلها جامعة الشارقة في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة، بل عززت أيضاً القوة الأكاديمية والعلمية الراسخة التي تعبر عن جامعة الشارقة لدى الأجهزة المختصة وطنية كانت أم إقليمية أم عالمية، ما كان له كبير الأثر في اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي الوطنية أحد عشر برنامجاً أكاديمياً ولمختلف الدرجات العلمية التي تطرحها الجامعة، وسيصار إلى العمل بها اعتباراً من بداية العام الأكاديمي المقبل الذي يبدأ في اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم، والبرامج هي: دكتوراه الفلسفة في الاتصال، دكتوراه الفلسفة في اللسانيات والترجمة، ماجستير علوم في الفلك والفضاء، ماجستير علوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ماجستير علوم في علوم وهندسة البيئة، ماجستير علوم في الصحة البيئية، ماجستير علوم في تمريض العناية المركزة للكبار، ماجستير علوم في إدارة مرض السكري، ماجستير علوم في الكيمياء، دكتور صيدلة، والبكالوريوس في تربية الطفولة المبكرة، وبذلك يصبح إجمالي عدد البرامج التي تطرحها جامعة الشارقة 108 برامج، 15 برنامجاً منها للدكتوراه و35 برنامجاً للماجستير و56 برنامجاً للبكالوريوس بالإضافة إلى برنامجين لدرجة الدبلوم العالي، على الرغم من إلغاء 16 برنامجاً للدبلوم كانت جامعة الشارقة تطرحها من خلال كليتها للمجتمع التي ألغيت بقرار من مجلس الأمناء.



التصنيف العالمي

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وعن أحدث الإنجازات التي تمكنت جامعة الشارقة من إنجازها على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية قال: إن من بين ما يمكنني الإشارة إليه من بعض هذه الإنجازات اعتماداً على أحدث التصنيفات الدولية للجامعات التي أعلنتها المؤسسات المختصة بالتصنيف العالمي للجامعات ومنها: مؤسستا «التايمز» و«كيو إس»، اللتان أعلنتا استمرار جامعة الشارقة في التقدم والارتقاء على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، اعتماداً على النتائج التي أظهرها تصنيف منظمة التايمز العالمية للعام 2020، لتكون جامعة الشارقة وفق هذا التصنيف وبشكل عام الثالثة على مستوى الدولة، وتكون الأولى على هذا المستوى وفقاً لمعايير الاستدامة وتخصصات الفيزياء والفضاء والفلك، كما أشار إلى انضمام جامعة الشارقة لأول مرة منذ إنشائها لقائمة أفضل 200 جامعة في قارة آسيا محتلة بذلك المرتبة 169 من هذا التصنيف صعوداً من المرتبة 250 مقارنة بالسنة 2019، وأنه بناء على ذلك صنفت جامعة الشارقة ضمن أفضل 11 جامعة على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.



معايير الاستدامة



وفي إطار التصنيف العالمي للجامعة الذي أقيم اعتماداً على معايير الاستدامة والذي تجريه منظمة التايمز العالمية والذي يقيس مدى التزام الجامعات بمعايير الاستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، أكد أنه قد تم تصنيف جامعة الشارقة في المرتبة الأولى على مستوى الدولة وبالمرتبة 301-350 عالمياً الأمر الذي يؤكد تقدمها للمرتبة الثامنة عربياً في هذا التصنيف، وبالتالي تعزيز ما سبق لها أن أنجزته.

وفي ختام حديثه أشار مدير الجامعة إلى أن الطلاب الخريجين من الجامعة خلال فصل الربيع يستطيعون الآن الحصول على كافة أوراقهم الخاصة بالتخرج من إدارتي القبول والتسجيل بمقر الجامعة، إلى أن يتم تنظيم حفل للتخرج خلال فصل الخريف القادم، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة في إطار حرصها على تشجيع المتميزين من أبنائها تقدم لهم تخفيضاً على الرسوم الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول، ويستمر هذا التخفيض في حال حفاظهم على تميزهم وتفوقهم خلال السنوات الدراسية المختلفة.



