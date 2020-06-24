زلزال يثير هلع المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصاب الهلع، سكان العاصمة المكسيكية، بعدما ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة على مقياس ريختر جنوبي البلاد، أمس الثلاثاء، وصدر على إثره تحذير من حصول موجات مدّ عاتية «تسونامي» على سواحل عدد من الدول في أمريكا الوسطى، بينها جواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وشعر سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو سيتي بالهزة الأرضية فخرجوا إلى الشوارع في حالة من الخوف والهلع.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل، أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية في مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا أسفر عن سقوط ضحايا.

وأصدرت السلطات الأمريكية، تحذيراً من حصول «تسونامي» على السواحل الجنوبية للمكسيك وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس. ويغطي هذا التحذير الذي أصدره مركز الإنذارات من تسونامي في المحيط الهادئ شعاعاً من ألف كلم من مركز الزلزال الذي وقع في مدينة أوكساكا المكسيكية.

ويعود آخر زلزال قوي شهدته المكسيك إلى العام 2017، وضرب خلالها مكسيكو وولايتي موريلو وبويبلا المجاورتين، وحصد 370 قتيلاً.

وشهدت العاصمة المكسيكية في العام 1985 هزة أرضية بقوة 8,1 درجة، مخلفة أكثر من عشرة آلاف قتيل، ومدمرة مئات المباني، واعتبرت أحد أشد الزلازل في تاريخ البلاد.

(وكالات)