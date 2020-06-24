مصر... تحديد موعد عودة العمل بالمحاكم ووزارة العدل

وقال مروان إنه تقرر عودة العمل في المحاكم وديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة لھا (الخبراء– الطب الشرعي– الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتباراً من السبت المقبل، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
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ونص القرار أيضا على أن "المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، وأن المخالط للمصاب بالفيروس عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل"۔
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.
وتابع مدبولي أنه سيتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة تواجد للمواطنين تبلغ 25 %.، وأضاف أن تقديم "الشيشة" في المطاعم والمقاهي ممنوع حتى قرار آخر.
وحسب مدبولي، يستمر غلق الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة لفترة زمنية لم يعلن عنها، مشيرا إلى أن وسائل النقل الجماعي ستعمل حتى منتصف الليل وتعود للعمل مرة أخرى فى الرابعة صباحا.
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