شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يلتقى رئيسة بعثة الأمم المتحدة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، فى بغداد رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدوليّة العاملة في العراق. وتطرّق الجانبان - وفق بيان صحفي صادر عن الخارجية العراقية - إلى جولة الحوار الإستراتيجيّ التي عُقِدَت بين العراق وأمريكا مؤخراً.

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