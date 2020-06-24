شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: إسرائيل نفذت عدوانا على مواقع بريف حماة والأضرار مادية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدفاعات الجوية السورية عن تصديها لأهداف معادية في سماء ريف حماة، وتمكنت من إسقاط عدد منها، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم، موضحة أن إسرائيل نفذت عدوانا على مواقع بريف حماة والأضرار مادية فقط.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على بعض المواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.

وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ"سانا".

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