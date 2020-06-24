شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد والسودان يتوصلان لاتفاق بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر صندوق النقد الدولي في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع السودان بشان الإصلاحات الهيكلية لسياسات لاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.

وكان السودان قال في بداية يونيو إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

وقال الصندوق اليوم إن السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".