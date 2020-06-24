الطيران الحربى العراقى يوجه ضربات جوية لأوكار "داعش" شمال شرقى بعقوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الطيران الحربى العراقى ضربات جوية استهدفت أوكارا سرية لتنظيم "داعش" الإرهابى فى حوض شيخ بابا شمال شرقى بعقوبة مركز محافظة ديالي. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، عن مصدر أمنى قوله : إن الطيران الحربى وجه 3 ضربات عنيفة استهدفت أوكارا للتنظيم الإرهابى فى عمق حوض شيخ بابا بضواحى ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن زور شيخ بابا يعد مصدرا لهجمات داعش الليلية التى استهدفت القرى الآمنة، وأدت إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين والقوات الأمنية.

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