شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تناقش استعدادات موسم الحج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، لمناقشة استعدادات استقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1441هـ وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة هنأ السديس الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الحظر، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة في هذه الجائحة وبوعي المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية، للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.

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وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد.

وفي نهاية الجلسة دعا الشيخ الدكتور السديس الله – عز وجل – أن يحمي بلادنا وقادتنا من كل سوء، وأن تعم الصحة والعافية، وينتهي هذا الوباء في العالم أجمع.