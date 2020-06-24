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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إغلاق 13 صالون حلاقة لمخالفتها بروتوكولات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة عن إغلاق 13 صالون حلاقة رجالية لمخالفتهم بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها على “تويتر”، إنالإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة فيبلدية المعابدة الفرعية، نفذت86 جولة رقابية على صالونات الحلاقة الرجالية خلال يومين، في إطار حملتها لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 25 صالونا مخالفا.
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