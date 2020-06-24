شكرا لقرائتكم خبر عن 55 قضية وفاة بسبب الأخطاء الطبية شهرياً.. والرياض تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت إحصائية لوزارة الصحة أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية التي أصدرتها الهيئات الصحية الشرعية خلال عام 2019، بلغت 660 قراراً ما يعادل 55 قراراً شهرياً. وأضافت إحصائية وزارة الصحة، أن قرارات الإدانة بلغت 308 قرارات بنسبة 47 %، بينما بلغت قرارات عدم الإدانة 352 قراراً بنسبة 53 %، وفقا لـ”الوطن”. وأشارت الإحصائية إلى تصدر الرياض بـ 138 قراراً بنسبة 20.9 % من إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية في جميع مناطق المملكة منها 56 قرار إدانة و82 قرارا بعدم الإدانة، تلتها جدة بـ93 قراراً بنسبة 14.1 %، بلغت منها قرارات الإدانة 48 قراراً وعدم الإدانة 45 قرارا، ثم الشرقية بـ 90 قرارا بنسبة 13.6 % منها 44 قرار إدانة و46 قرارا بعدم الإدانة، وحلت عسير رابعاً بـ66 قرارا بنسبة 10 %، منها 27 قرار إدانة و39 قرارا بعدم الإدانة.

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