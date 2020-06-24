شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الصحة»: الخلو من الأمراض المزمنة شرط للحج.. والفحص الطبي إلزامي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الصحة توفيق الربيعة، أن أبرز معايير اختيار الحجاج من الداخل، أن تكون أعمارهم أقل من 65 عاماً، بشرط خلوهم من الأمراض المزمنة، مؤكداً أنه سيتم إلزامهم بإجراء فحوصات طبية مسبقة قبل أداء المناسك.

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وأشار “الربيعة” إلى أن قرار حج هذا العام بأعداد محدودة أمر لا بد منه، انطلاقاً من الواجب الشرعي والإنساني، وقال: “لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، والعاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، وستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وجهزنا مستشفى متكاملاً لأي طارئ في الحج”.

وأضاف الربيعة في المؤتمر الصحفي المشترك أمس الثلاثاء: “سيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم، وتم تخصيص مستشفى تحسباً لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى”.

وأكد الوزير إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك، في إطار خطة صحية وإجراءات مشددة لحج هذا العام، تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة فيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.