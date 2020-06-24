شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد لـ«آي باد» يحول خط اليد إلى نص مكتوب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:



كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين الذي أقيم عبر الإنترنت، عن تطبيق جديد يتيح لمستخدمي أجهزتها اللوحية “آي باد” تحويل خط اليد إلى نص مكتوب بشكل أكثر وضوحاً يشبه إلى حد كبير عملية الإدخال باستخدام لوحة المفاتيح أو اللوحة اللمسية، وذلك ضمن نظام التشغيل الجديد “iPadOS 14”. ويدعم هذا التطبيق عند إصداره اللغتين الإنجليزية والصينية فقط، على أن يتم لاحقاً إضافة لغات أخرى.

Advertisements

ويسمح التطبيق الذي يحمل اسم “Scribble” للمستخدمين بالكتابة اليدوية في كل حقل نصي يقدمه لأي تطبيق في الجهاز، ليتم تحويلها إلى نص مكتوب بشكل منسق ومرتب، ما يجعل إجراءات مثل الرد على تطبيق “iMessage” أو البحث في متصفح “Safari” سريعة وسهلة.

كما يتمتع التطبيق بميزة فرعية وهي “الأشكال” فعند إضافة أية مخططات أورسومات توضيحية مكتوبة يدوياً مثل دوائر أو مستطيلات، يقوم التطبيق بتحسينها وتعديلها وتنسيقها مع الاحتفاظ بمحتواها الأصلي، مع إمكانية الضغط مرتين على أي نص لتعديله أو نقله في مكان آخر، حسب ما ورد في موقع “ذا فيرج” الإلكتروني.

وعند تدوين الملاحظات باستخدام القلم، يستخدم التحديد الذكي التعلم الآلي على الجهاز لتمييز الكتابة اليدوية من الرسومات، بحيث يمكن بسهولة تحديد النص المكتوب بخط اليد، وقصه ولصقه في مستند آخر كنص مكتوب.