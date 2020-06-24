شكرا لقرائتكم خبر عن سر «العلامة الخضراء».. «تقني» يوضح طريقة كشف المحتالين عبر مواقع التواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير المتخصص في الشأن التقني، سالم الحربي، من عمليات الاحتيال والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات واتساب وتويتر وسناب شات.
وقال الحربي، في مقطع فيديو توعوي نشره عبر حسابه في “تويتر”، احذر الجميع من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل ومن يدعي أنه من الدعم الفني لشركات معروفة، فلا تتجاوب معهم نهائيا ولا تعطيهم أي بيانات أو معلومات خاصة عن حساباتك”.
وأضاف أنه يمكن معرفة حسابات الاحتيال الوهمية من خلال العلامة الخضراء، مؤكدا أن الشركات الكبيرة والجهات الموثوقة يكون بجانب حسابها العلامة الخضراء، أما الحسابات التي تدعي الدعم الفني وبدون وجود العلامة الخضراء فهي حسابات وهمية يديرها محتالون فلا تتجاوب معهم أبدا”.
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