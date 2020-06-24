شكرا لقرائتكم خبر عن إصرار عربي على استعادة الدولة الوطنية الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ، أمس الثلاثاء، على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مؤكدين ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وشارك الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع لبحث تطورات ملفي ليبيا وسد النهضة الإثيوبي.

وبحث الوزراء خلال مداولات الدورة غير العادية للمجلس التي عقدت عبر الاتصال المرئي عن بُعد، الأحداث الميدانية التي تشهدها ليبيا والتهديدات التي تعكسها على الأمن القومي العربي، والقلق المصري من الأخطار التي نشأت بعد التدخل الخارجي من قوى إقليمية وإرسال مرتزقة من شمال سوريا إلى الأراضي الليبية، كما بحثوا في المبادرات المطروحة للتسوية السلمية وآخرها مبادرة القاهرة قبل نحو أسبوعين.

وشدّد قرقاش في كلمة الإمارات خلال الاجتماع - على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.

وجدّد قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.

وأوضح قرقاش تأييد دولة الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها ويعيد لليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويحقق للشعب الليبي الشقيق كل ما يصبو إليه من أمن ورخاء وتنمية، داعياً الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية.

محورية الدور العربي

كما أكد دعم الإمارات جهود مصر الخيّرة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، والمساعي المخلصة لرئيس مصر عبدالفتاح السيسي، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مبرزاً محورية الدور العربي والثقل الاستراتيجي والأمني الذي تمثله مصر في حل قضايا المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تعمل على إطالة أمد الأزمة ودفع ليبيا بعيداً عن الحل السياسي سعياً لتحقيق أجنداتها التوسعية في المنطقة، وشدّد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التدخلات.

تضامن مع مصر لحماية أمنها

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وأكّد قرقاش تضامن دولة الإمارات مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية.

وشدد، على عدم قبول المجلس الوزاري للجامعة بتهميش الدور العربي في قضايا العرب، وقال على«تويتر»: «أكد المجلس الوزاري للجامعة العربية أمس أن الدول الأعضاء لن تقبل بتهميش الدور العربي في قضايا العرب، الصوت العربي سيكون حاضراً وقوياً في هذه المرحلة الصعبة، ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي».

دعوة لاتفاق شامل حول سد النهضة

من جهة ثانية، ناقش الوزراء في جلسة ثانية - بناءً على طلب من مصر- تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكدوا الموقف العربي الداعم لمصر والسودان في القضية، وطالبت المقرّرات التي أقّرها المجتمعون بضرورة تجاوب إثيوبيا مع المبادرات والمساعي المصرية السودانية بحسن نيّة، والتزامها قواعد القانون الدولي والتوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن يحفظ حقوق البلدين وشعبيهما من المياه.

وشدّدوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين أطراف الأزمة «مصر والسودان وإثيوبيا» قبل شروع أديس أبابا في ملء السد وتشغيله.وكان وزراء الخارجية العرب، قد شددوا في ختام اجتماعهم الطارئ، على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مؤكدين ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وأوضح الوزراء أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة ، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات والتأكيد على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عنه ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين،والترحيب بإعلان القاهرة.

وأكد الوزراء الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود لإنهاء الأزمة الليبية. وشددوا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

كما أدانوا «كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في البلاد».(وكالات)