توجه أمريكي لدعم «الضم التدريجي» بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس الإدارة الأمريكية حث حليفتها «إسرائيل» على ضم المستوطنات القريبة من القدس أولاً، واللجوء إلى الضم التدريجي، فيما دعا أعضاء في الحزب الجمهوري الرئيس ترامب لتأييد عملية ضم واسعة في الضفة، على الرغم من تحذيرات جيش الاحتلال و«الشاباك» من أن عملية ضم كهذه سوف تقود إلى انتفاضة، فيما أقدمت قوات الاحتلال على تصفية فلسطيني بالرصاص شرق بيت لحم بحجة محاولة دهس، وشنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.

وتجري الإدارة الأمريكية مداولات مع الجانب «الإسرائيلي» بشأن مخطط الضم، وإن من بين الخيارات المطروحة، عملية ضم تدريجية تعلن بموجبها «إسرائيل» سيادتها مبدئياً على عدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدلاً من 30% من الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، الأصلية، وإن إدارة ترامب «لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح ل «إسرائيل» بالتحرك بسرعة كبيرة، وهو ما قد يبدد أية آمال بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، حسب خطة ترامب».

وفي ذات السياق وقع كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري بالكونجرس على خطاب دعم ل «إسرائيل» في مخططها لبسط السيادة على الضفة الغربية، وفق ما نصت عليه خطة الرئيس ترامب، وكتب الجمهوريون: «إنهم ملتزمون بحق «إسرائيل» في اتخاذ قرارات للحفاظ على حدود يمكن الدفاع عنها، وإن ل «إسرائيل» الحق في اتخاذ قرارات مستقلة، من دون ضغوط، لاتخاذ قرارات بشأن سيادتها». ووقع على الوثيقة 109 جمهوريين.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة معاريف «الإسرائيلية» أن «الشاباك» والجيش «الإسرائيلي» يدرسان الآثار المحتملة لخطة الضم، وأن السيناريو القوي والمرجح الذي تبحثه الدوائر الأمنية هو اندلاع احتجاجات واسعة تبدأ في قطاع غزة وتشعل الضفة الغربية، وفي أسوأ السيناريوهات قد تتحول إلى انتفاضة ثالثة. ومن بين السيناريوهات تفكيك السلطة الفلسطينية.

Advertisements

وفي ذات السياق، بعثت مجموعة من جنرالات جيش الاحتلال برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحثه على دعم خطة نتنياهو لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية. وتعتقد مجموعة الضباط وعددهم ألف ضابط حسب صحيفة جيروزاليم بوست «الإسرائيلية»، المعروفة باسم حماة «إسرائيل»، أن الخطة تقدم ل «إسرائيل» فرصة أمنية لا مثيل لها لوضع 30% من الضفة الغربية داخل حدود «إسرائيل» الدائمة.

ميدانياً، استشهد شاب فلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال عند حاجز «الكونتينر» شمال شرق بيت لحم، وأفادت مصادر فلسطينية أن ما جرى على «الكونتينر» لم يكن محاولة دهس، بل ارتطام بحافة الجزيرة المحاذية للغرفة الزجاجية التي يتواجد بها الجنود، وهو ما دفع جنود الاحتلال لإطلاق نار كثيف نحو السيارة وادعت مصادر الاحتلال أن جنود ما يسمى حرس الحدود أطلقوا النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس

شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عدد من الشبان، واندلعت مواجهات في العديد من الأحياء في القدس المحتلة شنت خلالها قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية العيسوية، طالت أكثر من 10 شبان وقاصرين.

وفي القدس المحتلة، قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب إن أكثر من مئة مستوطن متطرف اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة جنود الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في باحات المسجد. وفي قرية برقة غرب مدينة نابلس أضرم مستوطنون من مستوطنة «حومش» النار في أراضي القرية المزروعة بمئات من أشجار اللوزيات، مما أدى إلى إحراق عشرات الدونمات الزراعية ودمروا العديد من الآبار في المنطقة.