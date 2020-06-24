شكرا لقرائتكم خبر عن شجون مستقبل التراث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

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هل تراث العربية في خطر؟ الجواب بالإيجاب، والخشية ألّا تقدر على إحصاء الأخطار. لنطرح الشجرة أرضاً، ثم نشرع في «نتف» الأوراق واحدة واحدة. مبدئياً، لا تظنن أن مستقبل لغتنا مشرق، إذا ظل العرب على هذا الضعف، فمن أين ستستمد القوة؟ كيف ستكون إذا صارت العلوم والتقانات تحلق وهم يزحفون؟ فقدان السيادة فقدان للهوية. سل عقلك: ما هو وزن الأمّة في إنتاج العلوم، براءات الاختراع، البحث العلمي، الصناعات، الذكاء الاصطناعي، الاكتفاء الذاتي غذائياً، إنتاج الفنون وقدرات القوة الناعمة، حريات الفكر والرأي والتعبير، الأواصر القائمة على التفكير الجمعي في مصالح عليا مشتركة، مدى السعي الاستشرافي إلى التكامل من خلال الربط بين المناهج.

التكامل يحتاج إلى أربطة، تماماً كالعظام والمفاصل. إنها الهوية اللغوية والتراثية. ما علاقة الألماني بالبلغاري واليوناني؟ لزمهم ابتكار مصطلح «الاتحاد الأوروبي»، أضحت الجغرافيا صلة رحم. يتطلب الأمر تعزيز المناعة بتمتين جسور المصالح، التي هي الاشتراك في مقومات الحياة. في المدى القريب، بضعة عقود، سيتغير شكل التنمية ومضمونها عالمياً. لن يستطيع أي بلد العيش بمفرده، سيعاني من لا يفرض وجوده بمميزات تنافسية. الاستهلاك سيعني الاستفعال من ثلاثي هلك. الذين ستخور قواهم في الزحام، كان الله في عونهم على بيت الشابي: «إن الحياة صراعٌ.. فيها الضعيف يُداس». قل إن شئت هكذا كانت وهكذا ستكون. الفارق هو أن القوة العضلية كانت تفيد وتنقذ الموقف. مستقبلاً لا أحد يعلم ما مستقبل اندماج البيولوجي في الذكاء الاصطناعي. هل لديك فكرة حتى عن «جي 6» و«جي 7» و«جي 8»؟ بعد سنة 2050، قد يمارس الأطفال ألعابهم الحاسوبية بحواسيب كوانتومية. وهكذا سيكون.

التصوير التمهيدي: اليوم، الصين متقدمة تقانياً بما لا يقاس عن العالم العربي، بدليل أنها متقدمة عن الولايات المتحدة وأوروبا. مع ذلك تعاليم كونفوشيوس في كل زاوية. لا مؤاخذة، يشك القلم في وجود مثقفين عرب لديهم نموذج فكري، فلسفي، سياسي، ثقافي، اجتماعي، قائم على منظومة قيم مستمدة من أبي العلاء مثلاً، وهو قمة القمم في تراثنا الأدبي. هل ثمة نموذج مركب من المعري، ابن خلدون وابن رشد؟ هل يتصور العقل الثقافي الكسول أن الناس بعد نصف قرن سيكونون أكثر تأهيلاً لإنجاز ما يجعل التراث رافعة للهوية؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الإزعاجية: على المثقفين أن يتركوا زخارف السطحية التثاقفية. الثقافة فعل أو لا تكون.

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