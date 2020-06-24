جلسات حول المشهد الموسيقي بالمنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مدينة دبي للإعلام سلسلة جديدة من جلسات البث المباشر على «إنستجرام» تحت عنوان: «MUSIC_ON» تجمع من خلالها بين الخبراء في الموسيقى؛ لإطلاق نقاشات معمقة وتثقيفية حول الفرص والعوائق التي تشهدها ساحة الموسيقى المتنامية في الإمارات.

جمعت الجلسة الافتتاحية بين فريك مغني الراب المقيم في الإمارات، ومدير ومنتج في مجال التسجيلات الصوتية، ومارك هيل المحامي المتخصص في وسائل الإعلام والترفيه والملكية الفكرية والتكنولوجيا.

ويعد فريك رائداً في بعض فئات الموسيقى الشبابية إقليمياً، ويتمتع بإنتاج غزير ومجموعة من الأغاني الجذابة مثل: «ولا كلمة» و«أصلاً عادي» و«مش فتحي». وقدم فريك افتتاحية فنانيّ الهيب هوب الشهيرين Future و Gucci Mane خلال حفل يا سلام عقب سباق فورمولا 1 لعام 2019.

فيما يعمل مارك هيل في دبي منذ عام 1999، ويعد من أحد كبار محامي الملكية الفكرية والإعلام والتكنولوجيا في المنطقة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بمعلوماتها الثرية، واستغرقت نحو ساعتين، وتضمنت موضوعات تتناول الفنانين الذين يتعاملون مع تأثيرات جائحة كوفيد-19، واستئناف الفعاليات الموسيقية الحية، وحماية الملكية الفكرية وفرص تطور الموسيقى في المنطقة.

وفي معرض حديثه كفنان متأثر بتداعيات «كوفيد-19»، قال فريك: تكمن متعة الفنان الكبرى في أداء عروضه أمام الآخرين، ومن الصعب لحياته أن تزدهر من دون هذا الجانب. ومع ذلك، ظهرت فرص في مجال الترفيه وتحديداً في الموسيقى منذ بدء الجائحة، وبصفتي فناناً، أجد أن لديّ مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس، والتفكير مسبقاً في الفرص الإبداعية والشراكات.

وحول أهمية تثقيف الفنانين وتعريفهم بحقوقهم، قال فريك: عندما يتعلق الأمر بفهم الجانب القانوني للموسيقى، أدركت أن الطريق ما يزال طويلاً أمام الفنانين. يكافح العديد من زملائي؛ من أجل تحقيق أقصى فائدة مالية من المقطوعات الموسيقية والمجموعات التي يطلقونها.

وقال مارك هيل: من الإيجابيات التي لاحظتها خلال الجائحة من الناحية الإبداعية، هو تعزيز بنية المجتمع؛ حيث اضطر الناس إلى إيقاف روتينهم مؤقتاً، مما أدى إلى زيادة التواصل والتعاون بين الفنانين والمبدعين، ومن المفترض أن يؤدي ذلك بالنتيجة إلى نمو المجتمع وتطوره بمعدل أسرع من ذي قبل.