«تنفيذي الشارقة» يدعو الموظفين إلى التقيد بالإجراءات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد، صباح أمس الثلاثاء، باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة المتعلقة بشؤون الإمارة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية، وتحقيق رؤية إمارة الشارقة.

وقدم المجلس شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الرسالة الأبوية التي وجهها سموه لأبنائه وبناته من موظفي حكومة الشارقة، والتي تعكس حرص سموه واهتمامه بسلامة وصحة كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية.

وأكد المجلس أن هذه اللفتة الكريمة من سموه كان لها بالغ الأثر، وأسهمت في نشر الروح الإيجابية والطمأنينة في نفوس الموظفين وتحفيزهم على العمل والمثابرة؛ لخدمة الوطن ورؤيته وتطلعاته نحو المستقبل الزاهر. ودعا المجلس كافة الموظفين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا؛ للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم والمجتمع.

واطلع المجلس على جهود دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة والتدابير الاحترازية المتخذة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدور الاجتماعية التابعة للدائرة.

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وأشارت عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة إلى الحرص على خدمة مرتادي الدور الاجتماعية، وتوفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لهم والسهر على راحتهم.

وانتهت المري إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة في الدور الاجتماعية، ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة؛ لوضع التوصيات موضع التنفيذ.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2012 بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحال الهواتف المتحركة، ووجه المجلس بإحالة المقترح للجان المختصة؛ لاستكمال دورته التشريعية.

وتم خلال الجلسة عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.