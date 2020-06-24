شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط «شبيه نيزك» بالهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سكان مدينة سانتشور الهندية، سقوط جسم غامض من السماء يشبه النيزك. ووفقاً لما نقله شهود عيان، تكونت في الأرض حفرة عمقها ما يقارب نصف متر بعد سقوط الجسم، وسُمع صوت انفجار قوي على بعد حوالي كيلومترين. والجسم رمادي اللون وله بريق وشكل نصف دائرة غير منتظمة.

وقال جمال ديواسي، شاهد عيان: «سمعنا في الصباح صوتاً عالياً يشبه الانفجار، واعتقدنا أن طائرة تحطمت في مكان قريب. ولكن اتضح لنا أن جسماً مجهولاً يشبه النيزك، سقط من السماء».

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