شكرا لقرائتكم خبر عن ابن علوان يشيد بجهود تأمين المجتمع في ظل «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، بجهود الجهات المختصة في الإمارة لتأمين أفراد المجتمع في ظل جائحة كورونا التي يشهدها العالم.

وثمن اللواء النعيمي - خلال ترؤسه اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة عن بعد - دور الجمهور في التعاون مع فرق برنامج التعقيم الوطني، والتزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والعمل على تطبيقها بصورة مستمرة داخل المنازل وخارجها، وضمن بيئة العمل في المؤسسات والدوائر.

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