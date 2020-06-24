شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقي بحضور 2000 نبتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت دار ليثيو في برشلونة الإسبانية فتح أبوابها أمس بعد 3 أشهر من الحجر الصحي، وأقامت حفلاً موسيقياً بحضور 2000 نبتة؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية الجمهور بعد الإغلاق (رويترز)

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