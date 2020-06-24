إنجاز فحوص «كورونا» لـ 9000 موظف في الشارقة

أجرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية؛ فحوص الكشف المبكر لفيروس كورونا «كوفيد 19» لعدد 9 آلاف موظف وموظفة من حكومة الشارقة.

نفذت الفحوص في مواقع الفحص المخصصة بمدن الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى ومدن المنطقة الشرقية: خورفكان وكلباء ودبا الحصن، لتغطي الموظفين كافة بجميع المدن والمناطق، وتم الحرص على إجرائها قبل العودة الكاملة لموظفي الحكومة لمقار الأعمال وذلك للتأكد من سلامة الجميع عند مباشرة العمل.

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وكرم الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، فرق العمل من الكوادر الطبية لخط الدفاع الأول من منطقة الشارقة الطبية، والمتطوعين في الميدان الذين بلغ عددهم 38 متطوعاً من موظفي دائرة الموارد البشرية الذين بادروا بالتعاون في تنظيم مواقع الفحص وتسهيل إتمام الفحوص لموظفي الحكومة.

وأقيم التكريم في موقع الفحص في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أثناء تفقد رئيس الدائرة لسير العمل تقديراً للجهود الجبارة التي بذلتها الفرق الطبية والتطوعية القائمة على الفحوص، ونفذ التكريم في مواقع العمل حفاظاً على سريان إجراءات التنظيم، والتزاماً بالتدابير الوقائية المتبعة في مقار الفحص.

وأعرب الدكتور طارق بن خادم عن الشكر والامتنان العميق للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتنفيذ الفحص الطبي لكل موظفي حكومة الشارقة.