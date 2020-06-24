فريق عمل الثقافة المجتمعية يعقد اجتماعه الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد فريق عمل الثقافة المجتمعية الذي شكله مجلس الوزراء اجتماعه الأول برئاسة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لاستعراض مهام الفريق والاتفاق على الخطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أهمية ملف الثقافة المجتمعية في غرس السلوكيات الصحيحة بين أفراد المجتمع، وإبراز الارتباط الوثيق بين الثقافة والمجتمع، باعتبارهما الركيزة التي تقوم عليها الدول في تعزيز وعي شعوبها، وتنمية فكرها، وتطوير شعورها بالمسؤولية تجاه أوطانها.

وقالت الكعبي: «تمتلك دولة الإمارات إرثاً ثقافياً وقيمياً عظيماً مستمداً من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو من وضع قيماً ونهجاً ملهماً يمثل عنوان ثقافة مجتمعنا، ينبغي غرسه في نفوس شعب دولة الإمارات»، وأشارت إلى أن أزمة «كوفيد - 19» كشفت مدى أهمية هذه القيم والرؤى في تشجيع السلوكيات الصحيحة، إذ راهنت القيادة الرشيدة على وعي مجتمعها والتزامه بالاجراءات الوقائية لتجاوز التحديات الراهنة.

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ولفتت الكعبي إلى أن فريق الثقافة المجتمعية سيعمل على تطوير المبادرات الثقافية والإعلامية وربطها بالمجتمع من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات والسياسات التكاملية التي تحقق هذا الهدف بالتعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة.

وأكد مبارك الناخي أهمية توحيد الجهود من قبل جميع أعضاء الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث سيعمل على إطلاق مبادرات مستمدة من نهج زايد تسهم في تعزيز الإيجابية، وتصميم برامج حكومية تنمي القيم والأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة، وإعداد الدراسات حول مدى فعالية الرسالة الإعلامية الحكومية لدى الجاليات الأجنبية في الدولة وكيفية تعزيزها، فضلاً عن دراسة سلوك الأفراد وقت الأزمات واقتراح مبادرات وبرامج مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز السلوكيات الصحيحة.

وتشرف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على الفريق الذي يضم ممثلي عدد من الجهات الاتحادية هي: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الوطني للإعلام، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومكتب الاتصال لحكومة الإمارات.