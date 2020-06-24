السعودية تشترط لأداء الحج سقفاً عمرياً والفحص الطبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت السلطات السعودية أن الحج هذا العام سيكون لمن هم دون ال65 عاماً ولا يعانون من أي أمراض مزمنة. وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة محمد بنتن إن كل من يرغب في الحج سيخضع لفحص فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) قبل الفريضة وأن الحجاج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لاسبوعين بعد أدائهم المناسك. وأوضح أنه مع تفشي (كورونا) عالمياً وعدم وجود أي لقاح له فإن وزارة الصحة السعودية وضعت «خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام».

وأفاد الربيعة بأن العاملين بالحج سيخضعون أيضاً لفحص فيروس كورونا وستجري متابعتهم خلال المناسك، مؤكداً «تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ وتطوير بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج هذا العام». من جانبه أكد بنتن اعتماد خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام، مضيفاً أن فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على سلامة الحجاج من خلال تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود الكبيرة.

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ونفى بنتن أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص فيروس كورونا مشدداً على عدم وجود أي استثناءات في ذلك. وقال إن أعداد الحجاج ستكون «محدودة جدا» مقدراً أنها قد لا تتجاوز 10 آلاف حاج موضحاً أن الوزارة ستنسق مع البعثات الدبلوماسية الاسلامية في السعودية لتسجيل حجاجها.

وفي إطار ردود الفعل على القرار أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن شكر الحكومة المصرية للمملكة، وتقديرها لقرار قصر موسم الحج هذا العام على أعداد محدودة من المقيمين في المملكة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي متسقًا مع مقاصد الشريعة، وما توليه من أهمية بالغة للحفاظ على الأرواح، في هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا. بدوره قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في تغريدة على تويتر إنّ قرار السماح بأداء الفريضة مع تقديرات السلامة هو «قرار حكيم ومأجور شرعاً ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجّاج بيت الله الحرام» و«فيه إعلاء حفظ النفس الذي يُعدّ من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية». وأضاف أنّ هذا القرار «يدلّ على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدّد أرواح الناس في كل مكان».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى قوله في بيان إنّ القرار السعودي هو «ضرورةً مُلِحَّةً تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية». كما نقلت عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ترحيبه بالقرار، معتبراً أنّ «تنظيم شعيرة الحجّ لهذا العام، في ظل استمرار الجائحة وعدم وجود علاج يحفظ للجميع سلامتهم، يضع المملكة أمام مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة، حيث إنّ حفظ النفس هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الإسلامية».

على صعيد متصل أعلنت الحكومة المصرية إنهاء حظر التجوال المفروض لاحتواء فيروس كورونا اعتباراً من السبت المقبل. وقال رئيس الوزراء مدبولي إن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية ستفتح أبوابها من جديد اعتباراً من يوم السبت، لكن البلاد ستُبقي على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار فيروس كورونا مع استمرار أعداد الإصابات في الزيادة. وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن مصر ستلغي حظر التجول بالكامل اعتباراً من السبت المقبل.