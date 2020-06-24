كوكبة من المؤلفين في ضيافة منصة «قهوة وكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستضيف «ثقافة بلا حدود» عبر منصة «قهوة وكتاب» مجموعة من المؤلفين والخبراء الإماراتيين للحديث عن تجاربهم ومشاريعهم، حيث ستقوم بنشر مقاطع مصورة للضيوف يتحدثون خلالها عن خلاصة ما تتضمنه مؤلفاتهم من قيم فكرية وعلمية، وذلك عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (انستغرام) @kwbshj.

واستهلت المنصة أمس الأول أول مقطع مرئي للشاعر طلال سالم الصابري، الحاصل على جائزة الشارقة للشعر العربي في نسختها العاشرة للعام 2019، حيث سلط من خلاله الضوء على مجموعة من أعماله أبرزها: «سوناتة حب»، «عندما تتنفس الريح»، وديوان «حتى تعود»، وكتاب «رشفة من بلاد اليابان»، وغيرها.

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وسيكون الجمهور اليوم على موعد مع الدكتور نافع الياسي، أخصائي جهاز هضمي للأطفال، وطبيب خط الدفاع الأول لمحاربة فيروس كورونا، الذي سيتحدث عن رواياته الثلاث: «بحثاً عن حياة»، و«حالة حرجة»، و«مريض لن أنساه»، فيما سيتعرف المتابعون السبت المقبل، على أعمال الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، الذي سيقدم لمحة عن مؤلفاته: «رحلتي للقمة»، و«إدارة الجودة الشاملة:».

وسيذهب الجمهور في رحلة استكشافية لعلوم الطيران تقودهم يوم الأحد المقبل الدكتورة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية، إذ ستعرف القراء على رواياتها «أمنيتي أن أقتل رجلاً»، و«عاشقة بين بولاق ودبي»، و«باركود»، و«زهرة السوسن»، فيما سيلتقي القراء مع الكاتب وهيب سعيد الكمالي يوم الأربعاء المقبل للحديث عن كتابه «قائد الحرية» الذي يعتبر من المؤلفات التحفيزية الهادفة إلى تنمية الفرد.

أما يوم السبت 4 يوليو، فيحظى الجمهور بفرصة الإبحار نحو آفاق الشعر مع حسن النجار، حيث سيتحدث عن إصداراته الثلاث «حنين المرايا»، و«حمام الروح»، و«على وسادته مسّ من القلق»، فيما سيكون الجمهور على موعد في اليوم التالي مع المحامي والناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي إبراهيم البلوشي الذي سيتحدث عن مؤلفه «كوماري وصلت يا عيال».

وللتنمية البشرية نصيب إذ سيتعرف المتابعون يوم الأربعاء 8 يوليو على إصدارات المستشار والكاتب راشد آل علي الذي يمتلك في رصيده ما يزيد على 30 مقالاً والعديد من المؤلفات من بينها «قطرات من العبر»، «الخطوة الأولى»، و«النافذة المفتوحة»، فيما سيطلع الجمهور يوم السبت 11 يوليو على مؤلفات الدكتورة ولاء الشحي المدربة في مجال التنمية الذاتية التي ستستعرض كتابها «عذراً حبيبي».