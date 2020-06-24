شكرا لقرائتكم خبر عن ابن علوي: مصممون على منع السيناريو السوري في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

شدد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي،على أن هناك إجماعا على أهمية الحل السياسي في ليبيا، وتفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية،فيما أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عن بالغ القلق والاستنكار، لما وصفه بالتدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية.

وأعرب ابن علوي ، عن شعوره بالأسى للوضع الحالي في ليبيا، وعبّر عن أمله في العمل على إخراج الشعب الليبي من هذه المحنة الكبرى.

وقال في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، أمس الثلاثاء: «إننا نسعى إلى معالجة هذا الوضع بالوسائل السلمية، وإنه لمن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذراً في مثل هذه الأوضاع».

وأوضح ابن علوي ل«سكاي نيوز عربية»أن الوزاري العربي الطارئ «كان مهما للغاية وهذا ناتج عن الإحساس بأهمية العمل العربي المشترك»، مشيرا إلى أن هناك جهودا عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين.

وتابع «كل الدول العربية أبدت وجهة نظرها، لكن أريد أن أؤكد أن كلها متفقة أن لا حل إلا الحل السياسي لأن هو أفضل حل للجميع».

وأضاف «لذلك، سنعمل على آلية تؤدي لحل سياسي مقبول يرضي كل الأطراف الليبية والدولية».

الحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا

وطرح أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع ، رؤية الجامعة بشأن الملف الليبي، ملخصاً إياها في ست نقاط هي: تمسك الجامعة بالحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية .إدانة كافة التدخلات العسكرية الأجنبية

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وأكد إدانة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

حل سياسي شامل

وأضاف: لقد أجمعنا على أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، وذلك عبر عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة.

إيقاف القتال وخفض التصعيد العسكري

وقال، إن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه،هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان، والتوصل إلى تهدئة فورية خاصة حول سرت.

إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات

وأضاف أن أية ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلا على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.

الترحيب بأي جهد عربي لاستئناف الحوار

واختتم بقوله: إننا نثمن عالياً أي جهد، وبالذات عندما يكون عربياً، لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين.

وأكد أبو الغيط أن الوضع الراهن في ليبيا جد خطير، وهو مرشح للاشتعال بشكل أكثر خطورة، وهو ما يستلزم معالجة عربية أكثر قوة.