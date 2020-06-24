الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حماة... فيديو

وقالت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني على لسان مصدر عسكري، إنه "في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع تابعة للجيش السوري في السلمية والصبورة بريف حماة".

وأضافت الدفاع السورية إنه "وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى اهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

وفي وقت سابق من مساء، أمس الثلاثاء، أعلنت الدفاع السورية مقتل اثنين من جنودها وإصابة 4 آخرين في هجمات معادية على مواقعها بأرياف السويداء وحمص ودير الزور.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في منطقة "السخنة" بريف حمص الشرقي.

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وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" في حمص، إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى نقاط عسكرية في بادية السخنة بريف حمص الشرقي".

وفي سياق آخر، أكد مصدر محلي في ريف إدلب أن اشتباكات عنيفة اندلعت، بعد ظهر الثلاثاء، بين تنظيمي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" من جهة، وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى، في الأطراف الغربية لمعاقل الأخيرة بمدينة إدلب.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن مسلحي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" قاموا باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة لهم إلى محيط مدينة إدلب، بهدف معلن يتمثل بإخراج مسلحي "هيئة تحرير الشام"، وهو الاسم الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية، من مدينة إدلب التي تعتبر مقر "إمارتها" المزعومة في سوريا.