© REUTERS / Ali Owidha وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" جدد المجلس "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار (مفخخة) و3 صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة". وأكد المجلس أن هذه المحاولات "عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يندد باستهداف "الحوثيين" المملكة بطائرات وصواريخ باليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.