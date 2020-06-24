كورونا..السودان يسجل 8 وفيات و98 إصابة جديدة

الخرطوم/أحمد عاصم/الخليج 365

سجل السودان 8 وفيات و98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، بينما تماثل للشفاء 139.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية، فجر الأربعاء، اطلعت عليه الخليج 365.

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وقال البيان إن العدد الكلي لحالات الاصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بالبلاد ارتفع الى 8796 متضمنة 541 حالة وفاة و3599 حالة تعاف.

وحتى فجر، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و334 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 478 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.

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