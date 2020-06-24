إيران تنتقد السعودية: قرار الحج هذا العام "لم يكن لائقا"

طهران/ الخليج 365

انتقدت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الثلاثاء، تعامل حكومة السعودية مع ملف موسم الحج للعام الجاري في ظل فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، معتبرة أن الأمر "لم يكن لائقا".

وفي بيان نشره موقع قناة "العالم" الإيرانية، قالت المنظمة "بناء على القرار الذي أصدرته السعودية بشأن حصر الحج على المقيمين داخل المملكة، لن يتم إيفاد الحجاج الإيرانيين وباقي الدول لأداء المناسك هذا العام".

وأضافت أنه "كان من المتوقع أن تسعى الحكومة السعودية إلى الاستفسار عن وجهات نظر الدول الإسلامية الأخرى بطريقة مناسبة، وأن تستفيد من أفكارها لحل هذه المشكلة، التي تلقي بظلالها الآن على العالم بأجمعه".

ولم يصدر رد فوري من الرياض على التصريحات الإيرانية بهذا الخصوص.

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والإثنين، أعلنت وزارة الحج السعودية، في بيان لها، أنها "قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة".

والعام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونين و489 ألفا و406؛ منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

وحتى مساء الإثنين، سجلت السعودية إجمالا 164 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا، بينها ألف و346 وفاة، و109 ألفا و885 حالة تعاف.

وعالميا، أصاب الفيروس أكثر من 9 ملايين و290 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 477 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و997 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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