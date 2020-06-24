الجيش الليبي يعلن انتشال 3 جثث مجهولة الهوية بطرابلس

وليد عبد الله/الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، انتشال 3 جثث مجهولة الهوية من منطقة بالعاصمة طرابلس، كانت تحتلها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأضاف الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على "فيسبوك"، أن الجثث تم انتشالها من 4 شوارع بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن "الجثث تم انتشالها في مناطق كانت تحتلها مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة وعصابات مرتزقة فاغنر (التي تقاتل في صفوفه)".

والسبت الماضي، أعلن الجيش الليبي، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الجاري.

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وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر في مدينة ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.