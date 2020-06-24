وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين مؤسس حماس

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

توفيت، مساء الثلاثاء، بمدينة غزة زوجة الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد صراع مع المرض.

وقال نسيم ياسين، ابن أخ الشهيد أحمد ياسين، لمراسل الخليج 365: "توفيت اليوم في مدينة غزة زوجة الشهيد (زوج عمه) أحمد ياسين، حليمة ياسين (76 عاما) بعد صراع مع المرض".

من جهتها قالت حركة "حماس" في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه "ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، ينعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الحاجة المجاهدة حليمة ياسين زوجة الشهيد القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين".

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وأضاف هنية في البيان،": أنها وافتها المنية ، بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في مراحله كافة".

ولفت إلى أنها "المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده رحمه الله".

وفي 22 مارس/ آذار عام 2004، تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين، في قصف إسرائيلي، عقب تأديته صلاة الفجر بالقرب من منزله، شرقي مدينة غزة.

وأسسّ ياسين، برفقة آخرين، في قطاع غزة، يوم 14 ديسمبر/كانون أول 1987، تنظيما لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي"، أطلق عليه اسم "حركة حماس".

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