إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة الغربية

زين خليل/الخليج 365
أصيب فلسطيني، مساء الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي، بدعوى قيامه و3 آخرين بإلقاء زجاجات حارقة تجاه مستوطنة، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن مقاتليه أطلقوا النار تجاه 4 فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على سور مستوطنة بيت إيل قرب رام الله.
وأوضح الجيش أن فلسطينيا أصيب نتيجة إطلاق النار، وتم اعتقال آخر فيما تمكن اثنان آخران من الفرار.
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه مدى خطورة إصابة الشاب الفلسطيني.
ومساء الإثنين، أعلن الجيش إصابة فلسطيني قرب قرية دير أبو مشعل، غربي رام الله، قال إنه كان يلقي صخوراً وزجاجات حارقة على سيارات مدنية إسرائيلية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة مع عزم إسرائيل ضم ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحتها الشهر المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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