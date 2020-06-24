الجزائر.. تعديل وزاري محدود يطيح بوزيري المالية والسياحة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الثلاثاء، عن تعديل وزاري محدود في حكومة عبد العزيز جراد، تم بموجبه تنحية وزيري المالية والسياحة.



وحسب بيان للرئاسة نقله التلفزيون الرسمي، فقد وقع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما أجرى بموجبه تعديلا وزاريا.



ووفق قائمة الحكومة الجديدة، فإن التغيير طال وزيري المالية عبد الرحمان راوية الذي حل مكانه محافظ البنك المركزي أيمن بن عبد الرحمان، والسياحة حسن مرموري، الذي حل مكانه شخصية جديدة هي محمد حميدو.



وتم تعيين الخبير بمجال الطاقة ومدير شركة سوناطراك سابقا عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة ليحل محل محمد عرقاب الذي تم تكليفه بوزارة المناجم التي تم فصلها عن الصناعة‎.



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وتم وفق التعديل نقل وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور إلى وزارة جديدة هي وزارة الطاقات المتجددة وحل مكانه في المنصب الأستاذ الجامعي عبد الباقي بن زياد.



كما تم تغيير الوزير المنتدب للجالية محمد بلدهان بالإعلامي والبرلماني سمير شعابنة.



ومطلع يناير/ كانون الأول الماضي عين تبون أول حكومة له برئاسة عبد العزيز جراد، وذلك بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية عقب انتخابه في اقتراع 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.



وضمت الحكومة 39 عضوا، منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة، إلى جانب إنشاء وزارة المؤسسات الناشئة لأول مرة ويقودها أصغير وزير هو ياسين وليد (26 سنة).

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