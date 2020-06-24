حماس: محاولة إسرائيل كسر إرادة شعبنا ستفشل

محمد ماجد/ الخليج 365

أكدت حركة "حماس"، الثلاثاء، أن محاولة إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين عبر القتل والإجرام "ستفشل".

جاء ذلك في بيان للحركة ردا على قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس إن "محاولة الاحتلال كسر إرادة شعبنا عبر القتل والإجرام ستفشل، وإن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد القادر على ردع الاحتلال عن جرائمه وعدوانه على حقوق شعبنا ودماء أبنائه الطاهرة".

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وشددت على أن "دماء الشهيد أحمد عريقات الذي تركه جنود الاحتلال لينزف أمام عدسات الكاميرات، هي وقود للمقاومة التي ستظل دائما بالمرصاد لهذا العدو المجرم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد عريقات (27 عاما)، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم.

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار على الشاب، كما لم يصدر بيان فوري من السلطات الإسرائيلية بخصوص الواقعة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة مع عزم إسرائيل ضم ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحتها الشهر المقبل.

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