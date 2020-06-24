حماس: محاولة إسرائيل كسر إرادة شعبنا ستفشل

محمد ماجد/ الخليج 365
أكدت حركة "حماس"، الثلاثاء، أن محاولة إسرائيل كسر إرادة الفلسطينيين عبر القتل والإجرام "ستفشل".
جاء ذلك في بيان للحركة ردا على قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حماس إن "محاولة الاحتلال كسر إرادة شعبنا عبر القتل والإجرام ستفشل، وإن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد القادر على ردع الاحتلال عن جرائمه وعدوانه على حقوق شعبنا ودماء أبنائه الطاهرة".
وشددت على أن "دماء الشهيد أحمد عريقات الذي تركه جنود الاحتلال لينزف أمام عدسات الكاميرات، هي وقود للمقاومة التي ستظل دائما بالمرصاد لهذا العدو المجرم".
وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد عريقات (27 عاما)، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم.
ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار على الشاب، كما لم يصدر بيان فوري من السلطات الإسرائيلية بخصوص الواقعة.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة مع عزم إسرائيل ضم ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحتها الشهر المقبل.
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